Oubliez FaceApp, voici AI Portrait, le site qui vous transforme en oeuvre d’art

Après FaceApp, l’application qui vous vieillissait, un autre site de modification du visage fait le buzz. Son nom: AI Portrait. Il vous permet de vous transformer en véritable oeuvre d’art.

AI Portrait vous connaissez? Prisé des internautes, il s’agit du nouveau site qui transforme votre visage. On parle bien ici d’un site, et non d’une application, qui transforme votre visage en véritable oeuvre d’art. Pour réaliser votre portrait, l’intelligence artificielle analyse tous les traits de votre visage pour générer une oeuvre grandiose. Pour y arriver, elle analyse plus de 45.000 oeuvres d’art, généralement du 15ème siècle, avant de donner un résultat ressemblant à une peinture à l’huile. Et contrairement à d’autres applications, ce n’est pas un simple filtre qui est mis sur la photo. Les traits du visage sont bel et bien redessinés.

En ce qui concerne la problématique de la vie privée, qui a beaucoup été critiquée pour FaceApp, qui se disait prêt à réutiliser toutes les données des utilisateurs, AI Portrait se montre plus rassurant. Le site assure que les photos personnelles sont supprimées après traitement et qu’elles ne sont pas utilisées à des fins inavouées.

Victime de son succès, l’accès au site peut cependant être impossible ponctuellement.