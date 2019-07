Quelle est LA crème solaire qu’il vous faut cet été ?

Chaque personne est unique et a besoin d’une photoprotection adaptée à ses besoins et à son mode de vie. Vous aimez bronzer, vous voulez une protection solaire compatible avec la pratique intensive d’un sport ou vous aimeriez tout simplement savoir quelle crème solaire convient le mieux à votre type de peau ? Quels que soient votre profil et vos goûts, nous avons la photoprotection qu’il vous faut.

Tout le monde n’a pas la même peau, mais heureusement il existe un large éventail de crèmes solaires adaptées à tous les profils. Découvrez comment, loin d’être une corvée, l’application d’écran solaire peut se révéler très amusante.

Vous êtes un(e) adepte de la bronzette

Vous guettez avidement les premiers rayons du soleil ? Alors pas de doute, vous faites partie de cette catégorie. Vous aimez profiter à 100 % du soleil, et vous faites tout pour entretenir votre joli hâle doré tout l’été. Pourquoi investir dans un auto-bronzant alors que le soleil fait tout le travail lui-même, me direz-vous ?

Cependant, il reste essentiel de bien protéger votre peau pendant le bronzage. Une exposition trop longue aux rayons UV peut endommager votre peau. « De la modération en toute chose » doit rester votre maître-mot. Fort heureusement, l’utilisation de crème solaire ne signifie pas que vous deviez renoncer à votre hâle naturel. Si vous souhaitez vous dorer au soleil sans risque, nous vous recommandons Nivea Sun Protect & Bronze.

Vous avez une peau à fort taux de mélanine

Les peaux qui présentent un taux élevé de mélanine ont tendance à avoir un aspect terne après l’application d’écran solaire. Cela est dû au fait que beaucoup de crèmes solaires laissent un dépôt blanchâtre sur la peau. Voilà pourquoi il est préférable d’opter pour un gel ou une huile légère plutôt que pour une crème, car les premiers sont translucides au lieu d’être blancs, ce qui permet à votre peau de rayonner après l’application tout en étant protégée contre les rayons UV.

Même si ce type de peau ne brûle pas aussi rapidement que les autres, il reste essentiel d’appliquer un écran protecteur contre les rayons UV nocifs. La crème solaire reste donc obligatoire, mais choisissez une formule spécialement adaptée aux besoins de votre peau comme La Roche-Posay Anthélios XL Huile Nutritive 50+.

Vous avez la peau sensible

Les ardeurs du soleil ne conviennent pas à toutes les peaux. Que vous ayez une légère allergie solaire, une peau extrêmement pâle qui brûle immédiatement, ou que vous souhaitiez protéger convenablement la peau de votre bébé ; dans tous ces cas il vaut mieux opter pour l’indice de protection le plus élevé !

Cependant, si vous regardez les crèmes solaires, vous verrez qu’il n’existe pas de FPS supérieur à 50+. En effet, l’Union Européenne veut éviter qu’un facteur de protection plus élevé ne donne l’impression aux gens qu’ils sont mieux protégés et pour plus longtemps, et ne les incite à s’exposer au soleil sans retenue. Ne cherchez donc pas indéfiniment le facteur le plus élevé et optez pour des crèmes facteur 50 qui permettent aussi d’hydrater la peau, comme Zwitsal Baby Sensitive crème solaire lotion SPF 50.

Conseil: L’ordre dans lequel vous appliquez votre soin visage a son importance. C’est ainsi que vous obtiendrez le meilleur résultat en appliquant votre crème solaire après votre hydratant ou sérum et avant le maquillage.

Vous êtes mordu(e) de sport

Vous avez déjà sûrement tout votre équipement à portée de main : tenue de sport adaptée, couvre-chef et lunettes de soleil. Mais saviez-vous qu’en tant que sportif, vous ne pouviez pas faire l’impasse sur la crème solaire ? Après tout, vous êtes tous les jours exposé(e) au soleil, et pas seulement en été. Une bonne photoprotection reste de rigueur. Bien entendu, votre type de peau diffère de celui des autres sportifs, mais nous allons tout de même vous donner quelques conseils utiles pour une protection solaire adaptée à la pratique d’un sport.

La priorité absolue est certainement un indice de protection élevé. Après tout, vous restez longtemps au soleil. La résistance à l’eau et à la transpiration est un autre point important qui doit retenir votre attention lorsqu’il s’agit de trouver la crème solaire idéale. Notre recommandation ? Avène Soleil Fluide Sport SPF 50+.

Vous avez une peau mature

Le fait d’avoir une peau mature ne signifie pas que vous deviez fuir le soleil complètement de peur d’accentuer les signes du vieillissement. Toutefois, il est vrai que l’exposition prolongée au soleil peut provoquer un vieillissement cutané prématuré. C’est pourquoi nous vous conseillons de de rechercher des crèmes solaires hautement protectrices qui donneront à votre peau un coup de boost qui vous permettra de garder votre teint éclatant.

Votre crème solaire doit donc contenir des actifs anti-âge, mais aussi assez de minéraux. Une crème solaire telle que Louis Widmer Sun Protection Crème Visage Anti-Âge IP30 contribue à prévenir les rides et les taches de pigmentation. Idéal !

Vous avez la peau grasse

Les crèmes solaires habituelles donnent à votre peau un aspect luisant après quelques heures ? Si vous avez une peau qui produit beaucoup de sébum naturellement, les composants hydratants des crèmes solaires peuvent agir en votre défaveur. La dernière chose que vous voulez après avoir passé une journée au soleil, c’est de donner l’impression d’avoir sué sans discontinuer. Voici donc quelques conseils pour rester frais cet été.

Comme pour le fond de teint, un fini mat peut neutraliser cet effet. Les crèmes solaires sans huiles peuvent aussi faire des miracles, particulièrement si vous avez une peau à tendance acnéique. Vous pouvez utiliser La Roche-Posay Anthelios SPF50+ XL Dry Touch, pour garder votre teint frais toute la journée.

Commandez votre protection solaire avec des réductions jusqu’à 30 % sur farmaline.be.