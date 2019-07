Une nuit de travaux pour améliorer la fluidité du trafic à l’échangeur de Loncin

La mise à quatre voies de l’autoroute E40 entre Alleur et Loncin entrera dans une nouvelle phase lundi prochain. Jusqu’à mardi matin, les automobilistes venant de Namur (E42) et de Bruxelles (E40) ne pourront plus emprunter la bretelle de l’échangeur de Loncin vers Aachen. Une déviation sera mise en place. Après ce nouveau chantier, « les usagers venant de Namur disposeront ainsi de deux voies dans l’échangeur de Loncin et en sortie, ce qui devrait améliorer la fluidité du trafic à cet endroit », souligne mardi la Sofico, société wallonne de financement complémentaire des infrastructures. Dans le détail, à partir du lundi 29 juillet à 21h00, jusqu’au mardi 30 juillet à 06h00, les automobilistes ne pourront plus emprunter la bretelle de l’échangeur de Loncin vers Aachen. Ceux venant de Namur seront déviés par Hognoul tandis que les usagers provenant de Bruxelles seront déviés via Bonne Fortune.

Les bretelles venant de Namur et Bruxelles seront rouvertes en milieu de nuit. A ce moment-là, ce sont les automobilistes venant de Liège qui ne pourront plus rouler sur la bretelle de l’échangeur de Loncin vers Aachen. Ils seront déviés par Hognoul.

Le passage de convois exceptionnels sera interdit.

Après ces opérations, les véhicules venant de Namur auront deux voies à leur disposition dans l’échangeur de Loncin et en sortie. Ceux provenant de Bruxelles devront s’insérer sur l’une des deux voies venant de Namur.

Cette nouvelle phase, qui se centre sur la réhabilitation des voies vers Aachen, devrait s’achever d’ici la fin de l’année. La phase suivante se centrera sur la réfection des voies en direction de Loncin. L’ensemble des travaux devrait être terminé pour l’été 2020.

