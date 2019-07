Un temps à faire un plongeon dans la piscine

L’après-midi de mardi se déroulera sous un ciel dégagé à quelques voiles d’altitude près, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre affichera 30 à 34 degrés, sous un vent généralement faible de secteur est à sud-est. A la Côte, une brise de nord-est d’intensité modérée se lèvera en cours d’après-midi. Le ciel restera serein lundi soir et pendant la nuit, qui sera douce avec un mercure oscillant entre 18 et 23 degrés. Seules certaines vallées des Hautes Fagnes profiteront d’un peu fraîcheur, avec des températures comprises entre 13 et 14 degrés.

La vague de chaleur continuera de déferler sur la Belgique mercredi, qui s’annonce ensoleillé même si quelques nuages de moyenne et haute altitude feront leur apparition. Chapeau, lunettes de soleil et crème solaire devront être de sortie, avec des maxima annoncés de 30 degrés à la mer, 33 ou 34 sur les hauteurs ardennaises et 38 dans le centre. Il risque même de faire jusqu’à 39 degrés. L’ouest sera le bienheureux du pays, profitant d’une brise maritime. Mais sur le front de brise, des nuages pourront se développer, avec le risque d’une averse ou d’un orage de chaleur isolé.

La nuit sera de nouveau chaude, 18 à 24 degrés sont prévus.

Jeudi sera la journée la plus chaude, très ensoleillée et avec des températures accablantes de 38 ou 39 degrés dans le centre, voire 40 degrés localement.

Vendredi reste incertain: les nuages seront plus nombreux mais les éclaircies seront larges. L’atmosphère deviendrait plus instable avec la possibilité d’averses orageuses isolées en fin de journée. Il fera moins chaud au littoral, avec 24 degrés, mais pas en Campine, les maxima prévus dépassant encore les 35 degrés.

