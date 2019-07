Nouveau Premier ministre à Haïti après la démission de Lapin

Le président haïtien Jovenel Moïse a nommé lundi Fritz-William Michel comme Premier ministre, pour remplacer Jean-Michel Lapin qui a démissionné un peu plus tôt dans la journée quatre mois après sa désignation. Précédemment cadre du ministère de l’Economie et des Finances, Fritz-William Michel, 38 ans, est le quatrième chef du gouvernement de l’administration Moïse, qui dirige le pays de la Caraïbe depuis deux ans et demi.

Jean-Michel Lapin, qui n’est pas parvenu à composer un gouvernement faute de consensus au niveau du parlement, a remis sa démission au président Moïse lundi.

Le chef de l’Etat a annoncé la nomination de Fritz-William Michel sur Twitter. Elle doit être officialisée par un arrêté présidentiel.

Cette nomination et la prochaine composition d’un nouveau cabinet ministériel signent une timide reprise du dialogue entre les acteurs de la scène politique: le choix de M. Michel a été arrêté après des consultations entre Jovenel Moïse et les présidents des deux chambres du parlement.

Fritz-William Michel et sa future équipe gouvernementale auront fort à faire pour rétablir la confiance de la population envers la classe politique après un vaste scandale de corruption.

Alors que 60% des Haïtiens vivent sous le seuil de pauvreté, l’inflation a franchi la barre des 18% et l’insécurité gangrène le pays et particulièrement la capitale, en proie aux affrontements quasi quotidiens entre gangs armés.

