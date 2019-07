Mondiaux de natation – Louis Croenen et Valentine Dumont en demi-finales

Louis Croenen, en 200 m papillon, et Valentine Dumont, en 200 m nage libre, se sont qualifiés, mardi matin, pour les demi-finales des championnats du monde de natation qui se déroulent à Gwangju, en Corée du Sud. En bouclant son double hectomètre dans un temps de 1 minute 56 secondes et 35 centièmes, Louis Croenen en a, par ailleurs, profité pour réaliser le minima requis (1:56.48) pour une qualification pour les jeux Olympiques de Tokyo de l’été prochain.

En début d’après-midi (heure belge), Croenen, 6e temps des 49 inscrits en séries, tentera de se qualifier pour sa seconde finale mondiale dans la discipline. Il y a quatre ans, un an avant les Jeux de Rio, il avait terminé 7e du 200 m papillon, devenant ainsi le premier nageur belge après Fred Deburghgraeve, à disputer une finale mondiale. Il y a deux ans, il n’était pas parvenu à franchir ce stade des séries.

De son côté, Valentine Dumont, 19 ans, a signé le 15e temps des 61 participantes, bouclant son 200 m nage libre avec un chrono de 1 minute 59 secondes et 11 centièmes, à 76 centièmes de son record national, mais à bonne distance du minima olympique (1:57.28). Elle aussi, disputera sa demi-finale en début d’après-midi.

