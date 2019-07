Ligue des champions – Pilzen et l’Olympiakos, possibles opposants de l’Antwerp, se neutralisent

Le Viktoria Pilzen et l’Olympiakos se sont neutralisés (0-0) lors du match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions mardi en République tchèque. Le match retour aura lieu jeudi prochain en Grèce. Le milieu de terrain de Pilzen Patrick Hrosovsky, recruté par le Racing Genk mais qui doit défendre contractuellement les couleurs tchèques jusqu’au terme des tours préliminaires, a disputé l’entiereté de la rencontre. Le vainqueur de ce duel affrontera au troisième tour les Turcs de Basaksehir. L’équipe perdante sera reversée en Europa League et sera confrontée à l’Antwerp au troisième tour préliminaire. Les matches du troisième tour se dérouleront le 8 et le 15 août. Le « Great Old » jouera l’ensemble de ses rencontres sur la scène européenne au stade Roi Baudouin à Bruxelles.

Source: Belga