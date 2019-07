Le Chinois Xu Jiayu a conservé mardi son titre mondial du 100 dos en remportant la finale des Championnats du monde de natation, à Gwangju en Corée du Sud. Le nageur de 23 ans (52.43) a devancé le Russe Rylov (52.67) et l’Australien Mitch Larkin (52.77). Les Américains Ryan Murphy, champion olympique en titre, et Matt Grevers, champion du monde en 2013 et 2e en 2017, ont échoué au pied du podium, aux 4e et 5e places.

Source: Belga