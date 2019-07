EYOF 2019 – Jente Hauttekeete offre à la Belgique sa première médaille à Bakou

Le Team Belgium a décroché une médaille mardi lors de la 2e journée du Festival Olymique de la Jeunesse Européenne (FOJE) à Bakou, en Azerbaidjan. Jente Hauttekeete a en effet remporté la médaille d’argent du décathlon, qu’il a terminé avec 7450 points derrière le Norvégien Sander Skotheim (7761 points). Mariam Oulare a été à un cheveu d’offrir une seconde médaille à la délégation belge, elle qui a terminé 4e du 100 m dames pour un centième de seconde. Elle a pris la 4e place en 11.94, devancée de justesse par l’Allemande Cheyenne Kuhn (11.93).

En gymnastique artistique, la Belgique a pris la 10e place, avec un total de 153.400, de la finale par équipes, remporté par l’Ukraine avec 163.950, devant la Russie (163.100) et l’Italie (159.183).

Les gymnastes belges se sont en outre qualifiés pour trois finales individuelles. Nicola Cuyle (77.000) et Victor Martinez (76.400) se sont qualifiés pour la finale du concours général qui réunira les 24 meilleurs gymnastes des qualifications. Glen Cuyle totalise de son côté 73.400 et se classe 40e.

Victor Martinez est également qualifié pour la finale au saut en 5e position, grâce à sa note de 13.600.

La finale du concours général masculin aura lieu jeudi dès 10h. La finale du saut se déroulera samedi à partir de 12h.

En tennis, Noah Merre s’est qualifié pour les 8e de finale du simple garçons en battant le Britannique Yujiro Onumay 6-3, 6-0. Alessio Basile a de son côté été éliminé au 2e tour 6-4, 6-0 par l’Italien Niccolo Ciavarella.

Merre et Basile se sont hissés en quarts de finale du double grâce à leur victoire 6-2, 6-2 face aux Lituaniens Gaubas/Butvilas.

Chez les filles, Juliette Bovy s’est arrêtée au 2e tour du simple, battue 6-4, 6-2 par la Biélorusse Evialina Laskevich. Associée à Hande Vandewinkel, Juliette Bovy s’est aussi qualifiée pour les quarts de finale du double. La paire belge a battu en 8e les Lituaniennes Tverijonaite/Paukstyte 6-0, 6-1.

En volley, les U19 belges se sont imposés 3-2 (25-22, 23-25, 19-25, 25-22, 15-12) face à la Bulgarie dans leur 2e match de poules. Seul pays invaincu du groupe B, la Belgique affrontera l’Italie mercredi. Les deux premiers du groupe iront en demi-finales.

En natation, la Belgique (Loeka David, Elias Meeus, Roos Vanotterdijk et Marie-Alix Witters) a pris la 7e place du 4×100 m mixte nage libre avec un temps de 3:39.24. La victoire est revenue à la Grande-Bretagne en 3:32.48.

En cyclisme, Alec Segaert s’est classé 4e du trial avec un temps de 13:24.45. L’Estonien Madis Mihkels s’est imposé en 13:10.19, le Russe Konstantin Aladashvili a pris la 3e place en 13:16.42. Noah Detaille s’est classé 13e (13:53.27), Cian Uijtederboreks 25e (14:04.70).

Chez les filles, où la Britannique Zoe Backstedt s’est imposée en 14:35.25, Febe Jooris a terminé 15e (16:04.72), Marith Vanhove 20e (16:14.40) et Fien Masure 37e (17:00.11).

