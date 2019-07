Le plus gros rongeur du monde se promène en France

Un capybara, sorte de “marmotte géante”, se balade dans le nord de la France depuis plusieurs jours. Malgré plusieurs tentatives pour le localiser et le capturer, l’imposant rongeur est toujours en vadrouille.

Le capybara est appelé « le plus gros rongeur du monde ». Herbivore, il est totalement inoffensif pour l’être humain. Originaire d’Amérique du Sud, on ne le trouve habituellement pas dans nos contrées… sauf dans les parcs zoologiques.

Or, un capybara a été aperçu en liberté à plusieurs reprises ces deux dernières semaines. Repéré pour la première fois début juillet à Merville (Nord), ce rongeur se promène depuis quelques jours le long de la Lys.

Détention illégale

Des services de police se sont mis à sa recherche. « Des pièges pour le capturer ont notamment été posés dans le parc. Mais il est passé au travers et on ne l’a plus vu à Merville depuis quelques jours », explique l’Office français de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) au média 20 Minutes.

Par ailleurs, pour l’ONCFS, cet animal pourrait être détenu illégalement, dans la mesure où personne n’a signalé sa disparition. « Il faut un certificat de capacité pour détenir ce genre d’animal. Si son propriétaire est dans l’illégalité, il est fort probable qu’il ne signale pas sa disparition », précise l’organisme.

Quoiqu’il en soit, le rongeur est toujours en liberté aujourd’hui. Il poursuit tranquillement sa route vers Saint-Venant.