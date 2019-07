Downtown Abbey : ce que la nouvelle affiche du film dévoile

Alors qu’il ne reste que deux mois à attendre avant de voir Downton Abbey sur grand écran, la production a dévoilé l’affiche officielle du film. On y découvre de nouveaux venus aux côtés des acteurs vedettes de la série.

Quatre ans après la diffusion du dernier épisode de la célèbre série dramatique, Downtown Abbey revient sur nos écrans, pour un film cette fois-ci. L’affiche officielle, diffusée lundi, dévoile les personnages que l’on découvrira au mois de septembre à Downtown.

On retrouvera évidement les Crawley au grand complet. Michelle Dockery (Lady Mary) et Hugh Bonneville (Robert Crawley) se partagent l’avant de l’affiche. On aperçoit également la fameuse Maggie Smith (l’inégalable Lady Violet), Elizabeth McGovern (Cora Crawley) et Penelope Wilton (Isobel Crawley)

Lady Edith et son époux Bertie Pelham seront eux aussi de retour dans l’impressionnante demeure.

De nouveaux personnages

L’affiche dévoile quelques nouveaux arrivants : Imelda Staunton, qui jouera le rôle de Lady Maud Bagshaw, parente de la douairière, mais également Tuppence Middleton. Cette dernière interprétera le rôle de Lucy qui, d’après le teaser, ne laisse pas insensible le charmant Tom Bransen…

En bas, on retrouve évidement Jim Carter (le fidèle Carson), Robert James-Collier (Thomas Barrow) ainsi que Brendan Coyle et Joanne Froggatt (alias John et Anna Bates).

Les personnages de Daisy Mason, Mr. Molesley, Mrs. Hughes et Mrs. Patmore feront aussi leur apparition dans le film.

Visite royale à Downtown

Le mystère autour de l’intrigue est encore quasi total. On sait seulement que les Crawley reçoivent une visite pour le moins spéciale : celle du roi George V et la reine Mary. Le couple royal sera interprété par Simon Jones et Geraldine James. L’intrigue est inspirée d’un voyage historique des souverains britanniques dans le Yorkshire.

Cette visite jette un vent de panique sur Downtown. À l’étage comme au rez-de-chaussée, tout le monde s’affaire pour impressionner le Roi et la Reine.

Un deuxième film ?

Dans les pages du Times, Joanne Froggatt (Anna) avait assuré que les fans de Downtown ne seraient absolument pas déçus du spin-off, qui contiendrait tout ce qu’ils adorent dans la série. Les six saisons de la série drama, qui a remporté plusieurs prix, avaient été diffusées entre 2010 et 2015. L’actrice annonçait d’ores et déjà dans le Times qu’elle serait ravie de reprendre le rôle d’Anna pour un second film.

Le réalisateur Michael Engler ne s’est pas non plus montré contre la création d’un nouveau film. « Il y a toujours du potentiel », a-t-il affirmé dans une interview accordée au Vanity Fair. Le scénariste, Julian Fellowes, s’est montré plus tempéré : « pour moi, dire maintenant ‘il n’y aura définitivement, absolument pas d’autre film’, ce serait juste stupide. Ça ne me dérangerait pas de faire un nouveau film. Nous avons été très heureux de travailler sur celui-ci. On verra ce qu’il se passe ensuite! »