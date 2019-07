Britney Spears superbe pour son premier tapis rouge avec son boyfriend Sam Asghari

La chanteuse est apparue hier en pleine forme, très souriante, au bras de son amoureux, le top iranien Sam Asghari. Cette sortie aura permis de rassurer ses admirateurs sur son état de santé… et peut-être même d’entrouvrir l’espoir d’un prochain retour sur scène pour l’interprète de Baby One More Time.

Lundi soir, l’avant-première du dernier Tarantino à Los Angeles a réuni tout un parterre de stars Hollywoodiennes. « Once Upon a Time… in Hollywood » est l’un des films les plus attendus de cette année. En Belgique, il sortira en salles le 14 août.

À l’occasion de la première américaine, le tapis rouge aura vu défilé les acteurs à l’affiche du film : Brad Pitt, Leonardo Di Caprio et Margot Robbie.

Britney heureuse et amoureuse

Un couple inattendu n’a pas manqué de retenir toute l’attention des paparazzis : Britney Spears et Sam Asghari. Le couple est apparu main dans la main, très amoureux. Britney était radieuse dans une robe asymétrique rouge. Sam, très élégant dans un costume beige.

“Notre première première” se réjouissait BriBri sur Instagram, alors que le couple s’apprêtait à partir vers le cinéma.

Cette sortie aura pu rassurer les fans de la chanteuse qui s’étaient fortement inquiétés de son état de santé, après son passage en centre de soins psychiatriques au mois d’avril dernier.

View this post on Instagram Our first premiere ⭐️ @samasghari A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jul 22, 2019 at 7:34pm PDT

La star semble nager dans le bonheur avec Sam Asghari, avec qui elle est depuis plus de deux ans et demi.