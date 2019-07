Ses problèmes de respiration sont causés par son chat, couché sur lui pendant la nuit

Un homme qui avait installé une caméra dans sa chambre pour comprendre ses problèmes de respiration durant la nuit a découvert qu’ils étaient en réalité causés par son chat.

Un twittos a créé le buzz grâce à son dernier post publié sur le réseau social. Dans ce dernier, il expliquait ne pas réussir à respirer pendant la nuit. Jusqu’ici, rien d’anormal, l’homme pouvant simplement souffrir d’apnée du sommeil.

Il a cependant décidé d’installer une caméra dans sa chambre, afin de comprendre ce qu’il se passait durant son sommeil. Une idée payante car il a découvert que ses problèmes de respiration étaient en fait causés par son chat qui venait se coucher sur son visage pendant la nuit.

Les clichés ont visiblement plu aux internautes vu qu’ils étaient des centaines de milliers à avoir aimé et repartagé les photos. Ils sont également nombreux à avoir posté leur propre expérience, souvent similaire, dans les commentaires.

I wake up to this most of the time pic.twitter.com/l4qjWuteEh

My cat sleeps on my face too but he’s slightly considerate of my airways🤣 pic.twitter.com/NTInyXUMdb

— kaede (@pinkfloydtwist) July 22, 2019