En couple avec un enfant de 13 ans, cette professeure se pose en victime

L’avocat d’une professeure accusée d’avoir été en couple avec un de ses élèves âgé de 13 ans a affirmé que tout était la faute de l’adolescent qui était obsédé par sa professeure.

En mars 2018, Brittany Zamora, une professeure britannique de 28 ans, a été arrêtée pour avoir eu une relation sexuelle avec un de ses élèves âgé de 13 ans. Ce sont les parents de l’adolescent qui ont mis à jour la relation après avoir découvert plusieurs messages sur le téléphone de leur fils. Parmi ceux-ci, certains étaient particulièrement explicités: « Si je pouvais quitter mon boulot et te faire l’amour toute la journée, je le ferais », écrivait-elle notamment.

Predator in the classroom: Brittany Zamora sentenced to 20 years for sexually abusing student https://t.co/0DcMDwOwHr via @12News pic.twitter.com/YjTcV0zzxH — NEWS CENTER Maine (@newscentermaine) July 22, 2019

Alors que le procès vient de se conclure, l’ancienne professeure a affirmé que tout était la faute de l’adolescent. Selon l’avocat de l’accusée cité par Metro UK, l’adolescent ne savait pas « situer les limites » et était « obsédé » par Mrs Zamora. « J’ai représenté Brittany Zamora pendant 16 mois et je peux vous dire que ce n’est pas un monstre. Brittany n’est pas une prédatrice et cette relation n’était pas entre un jeune enfant et Brittany. Il s’agissait d’un adolescent… Brittany n’est pas un danger pour la société ».

Mrs Zamora a finalement décidé de plaider coupable et a été condamnée à 20 ans de prison. « J’ai honte de mes actions et je suis pleine de regrets et de remords », a-t-elle conclu au moment d’entendre sa peine.