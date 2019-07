Ils font cuire des biscuits dans leur voiture pour sensibiliser la population

Des météorologues ont fait cuire des biscuits dans leur voiture afin de sensibiliser la population aux dangers que courent les enfants qui resteraient à l’intérieur d’un véhicule en plein soleil.

Comme la Belgique, les Etats-Unis ont également été touchés par une vague de chaleur. Une vague de chaleur qui peut se révéler mortelle, 38 jeunes Américains décédant chaque année dans une voiture laissée en plein soleil. Pour sensibiliser la population à cette problématique, des météorologues dOmaha ont tenté de faire cuire des biscuits à l’intérieur de leur véhicule à l’arrêt, en utilisant seulement la chaleur du soleil. « Si vous vous demandez s’il va faire chaud aujourd’hui, nous tentons de faire cuire des biscuits en utilisant seulement le soleil et une voiture garée. Nous vous tiendrons informés des progrès », expliquent-ils sur Twitter.

If you are wondering if it's going to be hot today, we are attempting to bake biscuits using only the sun and a car in our parking lot. We will keep you posted with the progress. Stay cool! #newx #iawx pic.twitter.com/cXZgdRIgcK

L’équipe a donc posé quatre biscuits à l’intérieur du véhicule en attendant de voir ce qu’il se passe. Après 45 minutes, la plaque de cuisson sur laquelle se trouvaient les biscuits a atteint 79° alors qu’il faisait 48° à l’arrière du véhicule.

And after nearly 8 hours in the sun, the outside of the biscuit is actually edible. The middle is still pretty doughy though. The max temp on the pan was 185! Also we made festive biscuit hats 😂 Stay cool out there. #HeatSafety #LookBeforeYouLock pic.twitter.com/ptWP2jksrU

Il aura finalement fallu huit heures pour que les biscuits cuisent. Si l’extérieur était mangeable, l’intérieur était encore pâteux. La température de la plaque de cuisson a, elle, atteint les 85°!

Biscuit update: the pan has reached 175 degrees in 60 minuted and the tops of the biscuits are at 153.

This is a good time to remind everyone that your car does in fact get deadly hot. Look before you lock! On average 38 children die in hot cars each year. Don't be a statistic! pic.twitter.com/OBKK1q1F8T

— NWS Omaha (@NWSOmaha) July 18, 2019