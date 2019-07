Fast and Furious : un cascadeur grièvement blessé, le tournage arrêté

La police et les secours furent appelés ce lundi en Angleterre aux studios de cinéma Leavesden de Warner Bros après un accident qui impliquait un membre de l’équipe de tournage sur le plateau du film « Fast & Furious 9 ».

« L’un de nos cascadeurs s’est blessé aujourd’hui sur le plateau de « Fast & Furious 9″ à Leavesden, a expliqué un porte-parole d’Universal, studio qui distribue la franchise, au Hollywood Reporter. Nous avons dû interrompre le tournage pour gérer cette complication ».

Selon le Daily Mail, il s’agirait de Joe Watts, la doublure de Vin Diesel. Le cascadeur aurait fait une chute de plus de 9m. L’homme a été conduit au Royal London Hospital, centre hospitalier londonien. Il souffrirait de graves blessures à la tête.

Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Nathalie Emmanuel, John Cena, Helen Mirren et Charlize Theron font partie de la distribution du long-métrage. Réalisé par Justin Lin (photo), qui a déjà dirigé trois autres films de la saga (« Fast & Furious » 4, 5 et 6), il fait suite à « Fast & Furious 8 », sorti en 2017 et marqué par l’absence de Paul Walker, mort dans un accident de la route en 2013.

Deuxième accident aux studios en un mois

Les studios Leavesden sont notamment célèbres pour avoir accueilli le tournage de la franchise « Harry Potter » ainsi que « The Dark Knight » et « Inception ». Il y avait déjà eu un incident ce mois-ci avec le déclenchement d’un incendie sur le plateau de tournage de la série de science-fiction « Avenue 5 » produite par HBO. Les pompiers avaient mis plus de quinze heures à éteindre le feu.

« Fast & Furious 9 » était prévu pour être disponible en Belgique au printemps 2020 mais ce contretemps ne devrait pas remettre en question la date de sortie du film.