Alors que le « Roi lion » cartonne au cinéma, la réalité est loin d’être aussi rose

Alors que le lion régnait autrefois sur le continent africain, l’animal est aujourd’hui considéré comme vulnérable et pourrait disparaître d’ici 2050.

Et si le « Roi lion » était le seul moyen qu’auront les prochaines générations pour découvrir le lion? Si la théorie peut sembler farfelue, elle n’est pas impossible, l’animal étant aujourd’hui considéré comme vulnérable. Selon WWF, il reste environ 20.000 individus dans la nature, c’est six fois moins que les hippopotames et un petit peu moins que les ours polaires. Certains scientifiques affirment même que le lion d’Afrique pourrait tout simplement disparaître d’ici 2050.

En 25 ans, la population de lions a d’ailleurs été divisée par deux alors que son territoire historique a diminué de 94%! Les animaux sont particulièrement touchés par l’activité humaine, notamment par la diminution du nombre de proies à l’état sauvage et le braconnage.

Comme le rapporte National Geographic, la survie de l’espèce passe donc par une meilleure cohabitation entre l’animal et les populations locales. Notamment en fournissant des avantages concrets et financiers aux personnes luttant pour la conservation des lions. Ainsi, les éleveurs qui perdraient un animal, attaqué par un lion, seraient dédommagés et récompensés pour ne pas avoir tué le roi des animaux africains.

La question de leur survie est également devenue une question politique. Si plusieurs pays ont instauré des zones protégées pour les lions, elles restent pour le moment inefficaces par manque de budget. Toujours selon National Geographic, il faudrait 891 millions € par an pour protéger les lions alors que l’enveloppe est actuellement de 340 millions €.