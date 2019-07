La Belgique termine par une défaite face à l’Angleterre

La Belgique s’est inclinée 0-1 face à l’Angleterre dans son troisième et dernier match de l’Euro U19 féminin de football, lundi à Perth en Ecosse. Ce match était joué pour l’honneur, les Belges étant déjà éliminées de la course aux demi-finales avant le coup d’envoi. Lundi, Ebony Salmon a inscrit l’unique but de la rencontre à la 26e minute. La Belgique avait vu ses chances de qualification s’envoler après deux défaites (2-0 face à l’Espagne et 5-0 face à l’Allemagne) dans ses deux premiers matches.

Les protégées du sélectionneur Xavier Donney terminent à la 4e et dernière place du groupe B avec 0 point. L’Espagne et l’Allemagne (7 points) sont qualifiées pour les demi-finales. L’Angleterre (3 points) est aussi éliminée.

Source: Belga