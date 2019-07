Suite à une erreur, elle suit une chimio et se fait enlever les deux seins

Sarah Boyle, une jeune mère de famille de 28 ans, a raconté l’expérience traumatisante qu’elle a vécue. Suite à un mauvais diagnostic des médecins, elle a suivi une chimiothérapie et a subi une double mastectomie.

Le monde de Sarah Boyle s’est écroulé à la fin de l’année 2016. En se rendant à l’hôpital de Stoke car son nouveau-né refusait catégoriquement son sein alors qu’elle voulait allaiter, cette jeune mère de famille anglaise a appris une terrible nouvelle. Après une biopsie et une mammographie, les médecins lui ont annoncé qu’elle était atteinte d’un cancer du sein.

Estimant que la maladie avait déjà atteint un stade avancé, les médecins ont fait subir une chimiothérapie à la jeune femme, durant laquelle elle a perdu tous ces cheveux. Ensuite, elle a enduré une double mastectomie, autrement dit l’enlèvement chirurgical de ses deux seins. Après cela, Sarah Boyle a suivi une opération de chirurgie de reconstruction du sein.

Ce n’est que quelques mois plus tard que la jeune femme a appris qu’elle avait vécu toutes ces épreuves pour rien. En effet, l’hôpital lui a annoncé qu’elle n’avait jamais été malade et que les médecins avaient fait un mauvais diagnostic.

Sarah Boyle est ressortie traumatisée de cette erreur médicale. «Quand on vous annonce que vous souffrez d’un cancer c’est déjà horrible, mais le plus traumatisant c’est vraiment de se soumettre à tous les traitements pour qu’on vous dise finalement que ce n’était pas nécessaire», a-t-elle expliqué à la BBC.

« Le mauvais diagnostic suite à la biopsie était une erreur humaine», a déclaré un porte-parole de l’University Hospital of North Midlands NHS Trust (UHNW) qui a adressé ses «plus sincères excuses» à la patiente en ajoutant qu’il comprenait à quel point cette situation a pu être dévastatrice.

Bientôt trois ans après les faits, Sarah Boyle a décidé de ne pas en rester là. Elle a porté plainte contre l’hôpital, qui a reconnu sa responsabilité, et l’action en justice est toujours en cours.

