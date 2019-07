Hugo Clément arrêté lors d’un tournage en Australie

Le journaliste français préparait pour France 2 un reportage sur le blocage d’un port de charbon par un groupe de militants écologistes.

Ce lundi matin, le journaliste Hugo Clément et son équipe ont été arrêtés en plein tournage en Australie. Ils réalisaient un reportage sur des manifestants qui bloquaient un terminal de charbon du Queensland. Au total, sept personnes ont été arrêtées, dont quatre Français (les membres de son équipe), pour intrusion sur une voie de chemin de fer, expliquent les médias australiens. Le journaliste ne peut également plus approcher à moins de 20 kilomètres du terminal en question.

« Ce matin, Clément, Victor, Guillaume et moi-même avons été arrêtés et placés en détention pendant 7 heures par la police australienne. Nous filmions pour France 2 une action de blocage d’un port de charbon par un groupe de militants écologistes. Ces activistes s’opposent à la construction de l’une des plus grandes mines de charbon de l’histoire dans l’état du Queensland. Selon eux et de nombreux scientifiques, cette mine est une menace supplémentaire pour la grande barrière de corail, déjà fragilisée par le changement climatique », a commenté Hugo Clément sur Facebook.

« Ce matin, des militantes se sont donc enchaînées près des rails pour bloquer l’exportation du charbon durant quelques heures. Nous les filmions lorsque les policiers sont venus nous arrêter, sans motif. Clément a même été menotté. Nous avons été remis en liberté à condition de ne plus nous approcher des sites appartenant à l’industrie du charbon », poursuit-il en affirmant qu’il « continuera à enquêter ».

Dans plusieurs médias australiens, Hugo Clément a également expliqué ne pas comprendre les raisons de son arrestation. « Je ne comprends toujours pas. Nous ne faisions pas partie de l’action. Nous ne sommes pas des activistes, seulement des journalistes », a-t-il confié à ABC.