Tour de France – Tim Wellens a dépensé trop d’énergie pour essayer de se glisser dans une échappée

Tim Wellens porte toujours le maillot à pois du meilleur grimpeur, mais n’a pas pu prendre le moindre point dimanche. « J’ai dépensé trop d’énergies dans la phase initiale pour me glisser dans l’échappée au long cours, et j’en ai ensuite payé le prix », a résumé le coureur de Lotto Soudal.

Wellens compte 64 points, mais Thibaut Pinot s’est rapproché à 14 unités. « Je suis fier de mon 13e maillot à pois, mais je trouve dommage de ne pas avoir pu prendre de point aujourd’hui. C’était l’objectif, mais cela n’a pas marché. »

Dès le départ, les coureurs ont lutté pour intégrer l’échappée du jour. Résultat, la première heure de course a été roulée à 47 km/h! « C’était en effet la guerre et j’ai gaspillé trop d’énergies pour accompagner quelques coureurs. Ils ont continué à rouler très longtemps et j’ai dû laisser filer le peloton car les jambes ne suivaient pas. Après, je me suis concentré pour arriver, je ne pensais plus aux points. Les jambes ont décidé, je dois l’accepter », déclare le Limbourgeois à la veille de la journée de repos.

« Le jour de repos fera du bien. Cela vaut pour tout le monde. D’habitude, je suis bon au lendemain d’une journée de repos. j’espère que ce sera le cas cette fois, bien que je vise principalement les 18e et 19e étapes. Elles seront décisives pour le classement de la montagne, il s’agira d’avoir de bonnes jambes pour sauter dans une échappée et prendre des points. Je peux toujours devenir le roi de la montagne, mais je devrai me battre pour cela. Mais si je ne pense pas que Pinot vise le classement de la montagne, il est surtout concerné par le général. »

Source: Belga