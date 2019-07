Tour de France – « Je peux être plus agressif qu’au Giro et ça marche », confie Simon Yates

Venu sur le Tour de France sans ambition pour le général car il avait disputé le Giro, Simon Yates s’est déjà offert deux victoires d’étape. Vainqueur jeudi à Bagnères-de-Bigorre, le Britannique a récidivé dimanche au Prat d’Albis. « Je suis très fier, c’est une victoire assez différente de la première parce qu’on a roulé à bloc du début à la fin, c’était encore plus dur », a déclaré le vainqueur sortant de la Vuelta. « Je ne pense pas du tout au maillot à pois, je suis venu pour aider mon frère (Adam, ndlr) et pour éventuellement remporter une étape », a détaillé Simon Yates. « Finalement j’en ai déjà gagnées deux alors je vais reprendre mon rôle habituel. Je me permets d’être un peu plus agressif que sur le Giro et c’est peut-être pour cela que ça marche mieux en ce moment. »

Source: Belga