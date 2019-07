Mondiaux de natation – Valentine Dumont éliminée en séries du 400m nage libre

Valentine Dumont, 19 ans, ne s’est pas hissée en finale du 400m nage libre, dimanche matin dans le grand bassin (50 m) du Nambu University Municipal Aquatics Center de Gwangju, en Corée du Sud, à l’occasion des 18e Championnats du monde de natation. Engagée dans la cinquième et dernière série, elle s’est classée neuvième sur dix en 4:12.92. Au total elle échoue à la 18e place, sur 43 concurrentes, à 5,82 secondes du temps de la Russe Anna Egorova, 4:07.10, huitième et dernière qualifiée. La série de Dumont a été remportée en 4:01.84 par l’Américaine Katie Ledecky, triple championne du monde et championne olympique sur la distance, auteur du meilleur temps de la matinée.

A noter que quatre nageuses de la cinquième série, se sont qualifiées pour les demi-finales: Ledecky, sa compatriote Leah Smith (4:04.53, 5e temps), la Hongroise Boglarka Kapas (4:07.05, 7e temps) et Egorova.

Dumont n’a battu que la Japonaise Chihiro Igarashi (4:13.81, 20e temps), dans sa série.

En 2019 elle a porté le record de Belgique à 4:10.72, le 18 mai lors des championnats nationaux à Anvers.

Valentine Dumont détient également les records belges du 100 m nage libre, du 200 m nage libre, et du 200 mètres papillon.

Elle est d’ailleurs également inscrite sur ces distances à Gwangju, où la Liégoise participe à ses premiers mondiaux.

Source: Belga