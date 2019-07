Mondiaux de natation – Pas de ticket olympique pour le relais 4 x 100 mètres nage libre

L’équipe nationale belge messieurs du relais 4 x 100 mètres nage libre ne s’est pas qualifiée pour la finale des 18e Championnats du monde de natation, dimanche matin dans le grand bassin (50 m) du Nambu University Municipal Aquatics Center de Gwangju, en Corée du Sud. Sébastien De Meulemeester (49.29), Jasper Aerents (48.81), Thomas Thijs (48.49) et le vice-champion olympique Pieter Timmers (48.75), septièmes sur dix de la troisième et dernière série remportée par l’Australie, n’ont en effet signé que la quatorzième chrono de la matinée, sur vingt-sept: 3:15.34. Seuls les auteurs des huit meilleurs chronos accédaient à la finale, tandis que les douze premiers empochaient un ticket pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo.

C’est la Hongrie qui a réussi le huitième temps, 3:13.90, et la Pologne, le douzième, 3:14.78.

Les Etats-Unis (Townley Haas, Blake Pieroni, Michael Chadwick et Zach Apple) ont été les plus rapides: 3:11.31.

Les Belges vont maintenant devoir se battre au cours des prochains mois, pour décrocher un des quatre derniers billets pour Tokyo-2020.

« Ce qui est arrivé n’était pas prévu », a commenté le coach belge Ronald Gaastra sur Twitter. « Dans un relais il faut que les quatre membres soient bons. Mais on gagne en équipe, et donc on perd aussi en équipe… »

Source: Belga