Mondiaux de natation – Kimberly Buys éliminée en séries du 100 m papillon avec le 25e temps

Kimberly Buys, 30 ans, ne s’est pas qualifiée pour les demi-finales du 100m papillon des championnats du monde de natation, dimanche matin dans le grand bassin (50 m) du Nambu University Municipal Aquatics Center de Gwangju, en Corée du Sud, à l’occasion des 18e Championnats du monde de natation. Engagée dans la sixième et dernière série, elle s’est classé huitième sur dix en 59.26. Au total elle échoue à la 25e place, sur 52 concurrentes, à 93/100e de seconde du temps de la Japonaise Hiroko Makino, 58.33, 16e et dernière qualifiée. La série de Buys a été remportée en 56.45 par la Suédoise Sarah Sjoestroem, quadruple championne du monde et championne olympique sur la distance, auteur du meilleur temps de la matinée.

A noter que six nageuses de la sixième série, se sont qualifiées pour les demi-finales: Sjoestroem, la Canadienne Margaret Macneil (57.10, 3e temps), l’Italienne Elena di Liddo (57.18, 4e temps), la Française Marie Wattel (57.23, 6e temps), l’Italienne Ilaria Bianchi (58.26, 15e temps), et Makino.

Buys n’a battu que la Hongroise Liliana Szilagy (59.32, 26e temps) et la Mexicaine Miriam Guevara Hernandez (1:01.51, 38e temps), dans sa série.

En 2019 elle n’a jamais fait mieux que 58.78 (le 1er avril à Helsinki). Elle détient le record de Belgique en 57.91 (le 6 août 2016 aux JO de Rio de Janeiro, égalé le 14/05/17 au National à Anvers).

A noter que la nageuse du Brabo est également engagée sur 50 mètres papillon à Gwangju.

