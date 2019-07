IMSA – Laurens Vanthoor (Porsche) 2e à Lime Rock

Le Belge Laurens Vanthoor et son équipier néo-zélandais Earl Bamber (Porsche) ont terminé 2e de la 7e manche de l’IMSA sur le circuit de Lime Rock, à Lakeville, samedi soir aux États-Unis. Arrivés en leaders de la catégorie GTLM, Laurens Vanthoor et Earl Bamber ont tenu leur rang dans la 7e manche du championnat d’endurance nord-américain IMSA, sur le petit circuit de Lime Rock, aux États-Unis.

Une manche qui avait bien débuté puisque Laurens Vanthoor signait sa toute première pole position en IMSA quelques heures avant le départ.

Une bonne forme confirmée ensuite par le duo, qui a été constamment aux avant-postes pendant les 2h40 de course. En tête à dix minutes de la fin, Earl Bamber ne pouvait cependant résister aux assauts de la Ford du Britannique Richard Westbrook, très véloce en fin d’épreuve.

Cette Ford de Richard Westbrook/Ryan Briscoe (G-B/N-Z) s’est donc imposée devant la Porsche de Laurens Vanthoor/Earl Bamber et la Ford de Joey Hand/Dirk Müller (USA/All).

Vainqueurs à trois reprises cette saison, Vanthoor et Bamber montent sur le podium pour la cinquième fois en sept courses. Ils restent leaders du championnat avec 8 points d’avance sur leurs compagnons d’écurie Patrick Pilet (Fra) et Nick Tandy (G-B).

La prochaine manche aura lieu à Elkhart Lake, aux États-Unis, le 4 août.

Source: Belga