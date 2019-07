Euro juniors d’athlétisme – Thomas Carmoy, champion d’Europe U20 à la hauteur: « je me suis fait plaisir »

Thomas Carmoy, 19 ans, est devenu champion d’Europe U20 du saut en hauteur en clôture dimanche des championnats d’Europe juniors d’athlétisme à Boras en Suède. L’athlète carolo du CRAC était favori de la compétition et a su « faire retomber la pression » pour aller décrocher l’or avec un saut à 2m22. « C’est une grande satisfaction, j’ai su faire retomber le stress des qualifications et des trois jours jusqu’à la finale, je me suis fait plaisir dans ce concours », a confié Thomas Carmoy, 8e des Mondiaux U20 l’an dernier à Tampere, dans une interview au site spécialisé atni.be. « Après mes problèmes aux ischios, c’est super de l’avoir fait. J’étais favori, c’est vrai. Il y a avait cette pression là en plus. Il fallait assumer. L’atmosphère était assez tendue puis la pluie est venue gêner un peu le concours, mais je me suis bien senti, en tous cas plus décontracté qu’en qualifications. »

Dans le même temps, dimanche, Elien Vekemans, première année juniore, était aussi très contente d’être montée sur le podium de la perche avec un saut à 4m16, bon pour une 3e place. « Je savais qu’il y avait une chance, mais ce n’était pas certain. J’étais la 6e inscrite et il y a eu deux courses durant le concours et beaucoup d’athlètes, ce qui fait que l’on sautait irrégulièrement. Ce n’était pas évident et on ne sait jamais. Il fallait rester calme », a confié l’athlète du club louvaniste du DCLA à atni.be.

