Décès de l’ancien joueur de tennis australien Peter McNamara

L’ancien joueur de tennis australien Peter McNamara est décédé à l’âge de 64 ans, a annoncé notamment Patrick Mouratoglou, pour le compte duquel il a travaillé au sein de son académie. Ancien numéro 7 mondial, il avait remporté le tournoi de Bruxelles en 1983, le dernier de ses cinq titres dont un autre succès bruxellois en 1980. Peter McNamara était surtout un spécialiste du double et son association avec Paul McNamee était devenue l’un des meilleures du circuit au début des années ’80. McNamara aura conquis 14 de ses 19 titres avec son compatriote, dont l’Open d’Australie en 1979, ainsi que Wimbledon en 1980 et 1982.

Il fut demi-finaliste à l’Open d’Australie en 1980, son meilleur résultat en Grand Chelem, mais avait du mettre un terme à sa carrière à 28 ans en raison d’une grave blessure au genou.

Reconverti en coach, McNamara avait eu en charge durant quatre ans la numéro 1 chinoise Wang Qiang, alors 18e mondiale. Leur collaboration s’était achevée en février dernier. Il aura eu en charge aussi le Bulgare Grigor Dimitrov, les Australiens Mark Philipoussis et Matthew Ebden.

Son épouse a expliqué qu’il s’était éteint samedi soir à son domicile en Allemagne « après une longue et courageuse bataille contre un cancer de la prostate », rapporte la BBC.

Source: Belga