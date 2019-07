BeNe Ladies Tour – Lorena Wiebes remporte la dernière étape, le classement final pour Lisa Klein

Lorena Wiebes (Parkhotel Valkenburg) a remporté la dernière étape du BeNe Ladies Tour (WE 2.1) dimanche lors d’une étape de 112,2 km avec départ et arrivée à Zelzate, en Flandre Orientale. Le classement final est revenu à l’Allemande Lisa Klein (Canyon SRAM Racing).

Malgré une course animée ce dimanche, la victoire s’est disputée lors d’un sprint massif où Wiebes s’est montrée la plus rapide. Elle a devancé l’Italienne Marta Bastianelli et la Néerlandaise Lonneke Uneken. Wiebes ajoute ainsi une victoire supplémentaire à une saison fantastique marqué par onze succès dont un titre de championne nationale sur route et une médaille d’or aux Jeux Européens de Minsk.

Lisa Klein a quant à elle brillamment défendu sa première place au général des attaques de ses adversaires. L’Allemande de 23 ans a fini par conserver 11 secondes d’avance sur la Néerlandaise Amy Pieters et 24 sur la Suisse Marlen Reusser.

Meilleure belge du général, Sanne Cant a terminé à la 24e place à 2:05 de Klein qui succède à Marianne Vos au palmarès. Lauréate de l’épreuve en 2015 et 2016, Jolien D’hoore a dû abandonner après une chute lors de la première étape.

Source: Belga