ATP Bastad – Sander Gille et Joran Vliegen ravis de leur première victoire dans un tournoi ATP

Sander Gille et Joran Vliegen ont décroché dimanche à Bastad leur premier titre dans un tournoi ATP en battant les Argentins Federico Delbonis et Horacio Zeballos 6-7 (5/7), 7-5, 10/5. Les deux Belges ne pouvaient cacher leur joie après leur victoire. « Je suis super heureux », a déclaré Gille sur le site de l’ATP. « Nous ne nous attendions pas à cela au début de la semaine. Nous n’avons pas encore joué beaucoup de tournois ATP… Nous nous sentions bien depuis le début, nous avons commencé à gagner des matchs et puis, tout à coup, nous gagnons le titre. C’est juste un sentiment incroyable, je suis très heureux. »

« Nous jouons ensemble depuis un bon moment », a ajouté Vliegen. « Nous avons disputé des tournois Futures, des Challengers et parfois des tournois ATP. Je n’ai pas de mots. Nous avons besoin d’un peu de temps pour nous en remettre. »

Gille, 28 ans, et Vliegen, 26 ans, disputaient la première finale d’un tournoi ATP de leur carrière. Ils ont remporté 13 titres ensemble sur le circuit Challenger, dont le dernier à Bratislava en juin. Gille a également décroché un titre aux côtés du Néerlandais Sander Arends. Sur le circuit Futures, les deux Belges comptent 19 victoires ensemble.

Avec cette victoire, Vliegen va intégrer le top-50 mondial en double. Il est actuellement 58e à l’ATP. Gille pointe lui au 76e rang.

Ce succès dans un tournoi ATP 250 leur rapporte 29.650 euros à se partager.

Source: Belga