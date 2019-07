Ces trois chiens sont à la recherche d’une nouvelle famille en Belgique

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Pearl (réf. 9638)

Je suis une belle et gentille demoiselle, … douce, affectueuse, propre, intelligente, juste un chien TOP. J’aime beaucoup courir et profiter de la nature. Mais depuis que j’ai été attaquée dans la rue par un autre chien, j’ai perdu confiance et je me défends en mordant. J’ai peur et je ne réagis plus très bien envers les petits chiens… J’aurais besoin d’un maître expérimenté qui aura la patience de m’aider à retrouver ma sérénité.

Sexe Femelle Age 4,5 ans Race Croisé Taille 52 cm Pelage Poils mi-longs Poids 20 kg

Charlota (réf. 16109)

Ma sœur Charlita (également à l’adoption) et moi avons été sauvées in extremis d’une mort affreuse: nous nous trouvions dans le moteur d’une voiture… Je suis une gamine sympathique, sociable avec les autres chiens mais je ne me laisse pas pour autant marcher sur les pattes ! Avec les gens, je suis adorable, très câline, mais seule une vraie famille pourrait me rendre complètement heureuse !

Sexe Femelle Age 5 mois Race Croisé Taille 28 cm Pelage Poils courts Poids 4 kg

Happy (réf. 16215)

J’attendais la mort dans un centre d’abattage, mais heureusement les bénévoles du refuge m’ont sortie de là. Une semaine avant qu’ils viennent me chercher, j’ai donné naissance à 7 adorables petits chiots. Et toute ma famille a pu être mise en sécurité. Je suis une super maman, douce et adorable. Vous ne regretterez pas de me donner une chance de devenir votre compagne pour ma vie entière …

Sexe Femme Age 2 ans Race Croisé Taille 43 cm Pelage Poils durs Poids 9 kg

Vous êtes intéressé par Pearl, Charlota, Happy ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr