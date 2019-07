Wout Van Aert pourrait quitter l’hôpital lundi avant une revalidation de deux mois

Victime d’une lourde chute vendredi durant le contre-la-montre du Tour de France, Wout van Aert (Jumbo-Visma) pourrait être autorisé à quitter l’hôpital lundi. « Wout s’en sort bien vu les circonstances », a déclaré son directeur sportif Nico Verhoeven. « La saison sur route est officiellement terminée. Le chirurgien a évoqué une période de revalidation de deux mois. Wout voit les choses différemment ». Wout Van Aert a chuté dans le dernier kilomètre du contre-la-montre et souffre d’une blessure à la cuisse. Il a été opéré à l’hôpital de Pau et y a passé la nuit. « Wout restera encore ce week-end à l’hôpital », a précisé le directeur sportif. « Il est possible qu’il puisse rentrer chez lui lundi, mais il n’y a encore aucune certitude à ce sujet, car les médecins ne veulent prendre aucun risque par rapport aux infections. Wout a passé une bonne nuit et n’a pas eu trop de douleurs. »

Les médecins ont évoqué une période de revalidation de deux mois. « En principe, sa saison de cyclocross débute en octobre. Reste à voir si cela sera le cas. Nous ne le laisserons pas reprendre trop tôt. »

Source: Belga