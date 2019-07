WNBA – Washington Mystics et Emma Meesseman (13 pts) renouent avec la victoire

Avec 13 points d’Emma Meesseman notamment, Washington Mystics a renoué avec la victoire, 88 à 95 après prolongation à Indiana Fever, lors des rencontres disputées vendredi dans le championnat professionnel nord-américain de basket féminin (WNBA). Après trois défaites de suite, Washington Mystics a surtout aussi bénéficié du retour de sa joueuse vedette Elena Delle Donne, auteur de 28 points et 15 rebonds dans une rencontre serrée (37-41 à la mi-temps, 81-81 à la fin du temps règlementaire) disputée devant 6.726 spectateurs au Bankers Life Fieldhouse d’Indianapolis. Kristi Toliver, la meneuse, a mis 6 de ses 17 points dans la prolongation.

Emma Meesseman a inscrit elle 13 points (6/11 à 2pts, 1/2 aux lancers), délivré 3 assists et pris un rebond (pour 3 fautes personnelles et une perte de balle) en 21 minutes de jeu, alors que Kim Mestdagh, l’autre Belgian Cat de la franchise américaine n’est pas montée au jeu.

Elena Delle Donne avait manqué les trois matches précédents en raison d’un nez cassé. Les Mystics affichent un bilan de 10 victoires et 6 défaites et pointent à la 3e place de la League. Indiana est 10e avec 6 succès pour 13 revers.

Le prochain rendez-vous pour Washington est fixé à dimanche avec la réception d’Atlanta Dream (5-13), lanterne rouge.

Source: Belga