Tour de France – Tim Wellens: « Pinot ne vas pas spécialement rouler pour le maillot à pois »

Tim Wellens a conservé le maillot à poids au terme de la 14e étape du Tour de France samedi. Il totalise 64 points mais Thibaut Pinot, qui s’est imposé au sommet du Tourmalet, en compte 42. « Je ne pense pas qu’il va rouler spécialement pour ça. Il sera plus occupé avec le classement général. Et je suis particulièrement content d’avoir encore pris dix points », a avancé le coureur Lotto Soudal. « Je suis content d’avoir pu m’immiscer dans l’échappée. Je me suis alors concentré sur la montée vers le Col du Soulor, pour ces dix points. Mais il est vite devenu évident que Vincenzo Nibali était aussi intéressé, donc ce n’était pas si facile à réussir. A la fin, je l’ai battu au sprint et j’ai un peu augmenté mon total », a raconté Wellens.

D’un autre côté, il y a encore beaucoup de points en jeu, souvent le double lors d’un certain nombre d’arrivées en montée. « Je pense que Pinot se concentre plus sur le classement général. Bien que je sache qu’il y a encore beaucoup d’arrivées en montée, hors catégorie. Ce n’est pas gentil de ma part de le dire, mais j’espère que Pinot ne gagnera plus là-bas, sinon il va avoir beaucoup de points. Mais j’ai encore pris dix points et je dois m’en réjouir. Je pense que j’ai dû aller moins en profondeur que les gars du peloton. C’est là qu’ils ont vraiment fait la guerre. J’étais content d’être dans cette échappée, je devais juste garder un œil sur Nibali. »

Source: Belga