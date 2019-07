Tour de France – Laurens De Plus, 13e au Tourmalet: « C’est vraiment une course amusante »

Lors de la journée de repos, Laurens De Plus a déclaré qu’il avait pu épargner ses jambes pendant la première semaine du Tour de France et qu’il avait hâte d’aider son leader, Steven Kruijswijk, dans les ascensions et de l’aider à terminer sur le podium. Samedi, lors de la 14e étape, il a fait ses preuves avec son coéquipier George Bennett en figurant dans le groupe de favoris. « C’est incroyable la façon dont nous roulons en équipe. C’est vraiment une course amusante », a expliqué le coureur Jumbo-Visma. « Nous sommes dans une bonne passe et roulons avec beaucoup de confiance », a poursuivi De Plus, qui a terminé en 13e position. « Cela fait plaisir mais je n’ai pas d’ambition personnelle. Je ne pensais pas finir avec les 13 meilleurs coureurs et j’en suis surpris. Aider Steven à monter sur le podium est mon grand objectif. Le plus important, c’est que nous ne perdons pas de temps. Au contraire, nous en reprenons sur Geraint Thomas. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce Tour, mais nous sommes à fond pour ce podium avec Steven. Il ne s’effondre jamais et les Alpes doivent encore venir. Nous avons reconnu les étapes et c’est une opportunité unique pour lui dans sa carrière », pense De Plus.

« J’espère pouvoir maintenir mon niveau, bien récupérer et passer une bonne nuit. Dimanche, ce sera de nouveau lourd. J’ai aussi beaucoup pensé à Wout van Aert en cours de route. J’ai fait de mon mieux pour lui. Il nous avait aussi envoyé le message que nous devions nous concentrer sur la course et nous l’avons fait. »

Kruijswijk était ravi de la prestation collective des Jumbo-Visma. « C’est un grand jour pour nous », a résumé le Néerlandais. « Laurens (De Plus) et George (Bennett) sont montés si vite que j’ai dû les tempérer. Quand j’ai regardé en arrière, j’ai vu que seulement dix coureurs pouvaient suivre. Ensuite, je me suis concentré sur les 500 derniers mètres. J’ai bien fini et ça ouvre des perspectives. L’équipe était vraiment forte aujourd’hui. Si je garde le même niveau, cela sera bien pour le podium. »

