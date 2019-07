Tomorrowland – The Chainsmokers et Eric Prydz clôturent la première journée

La première journée du festival Tomorrowland s’est clôturée vendredi avec The Chainsmokers sur la scène principale et Eric Prydz sur la ‘Freedom Stage’. Météo estivale, bonne ambiance et, comme attendu, beaucoup de spectacle étaient au rendez-vous.

La scène principale est décorée cette année sur le thème du livre, symbolisant l’histoire du festival pour sa 15e édition. C’est à la Belge Amélie Lens que revenait l’honneur de mettre le public en mouvement, vendredi après-midi. L’ambiance est montée crescendo, notamment pendant le set de DJ Diesel.

La fête a réellement débuté lorsque Steve Aoki est monté sur scène. Le producteur et DJ américain a l’habitude de lancer des tartes à la crème vers le public. Il n’a pas dérogé à la règle à Boom. DJ Tiësto et The Chainsmokers sont ensuite entrés en scène. La soirée s’est conclue avec un spectacle de 10 minutes sur les 15 ans de Tomorrowland.

Martin Garrix a terminé la soirée sur la ‘Lotus Stage’, tandis que la tâche revenait à Benny Benassi à ‘l’Orangerie’. Eric Prydz a quant à lui clôturé la ‘Freedom Stage’ avec son spectacle « Holosphere », en première mondiale. Le show impressionnant comprenait des effets de lumière et d’images en 3D sur le thème de l’espace.

La journée s’est déroulée sans incident majeur, a indiqué la Croix-Rouge. « Il y a toujours quelques interventions, mais la journée n’était à première vue pas exceptionnelle », ont indiqué les équipes de secours vers 23h30.

Au programme de samedi: Armin Van Buren, Dimitri Vegas & Like Mike, Oscar & The Wolf ou encore Lost Frequencies.

