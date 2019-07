Supercoupe – Genk domine le FC Malines 3 à 0 et remporte sa deuxième Supercoupe

Genk a remporté aisément la Supercoupe de Belgique de football pour la deuxième fois de son histoire en battant le FC Malines 3 à 0 (mi-temps: 1-0) samedi soir à la Luminus Arena, grâce à deux buts de Sebastien Dewaest et un autre de Dante Vanzeir. Le club limbourgeois, champion de Belgique, a pu compter sur un but rapide, à la 14e minute, de son capitaine Sebastien Dewaest au rebond d’un coup franc botté par Manuel Benson sur le gardien malinois. Malines, vainqueur de la Coupe de Belgique, s’est retrouvé mené 2 à 0 à l’heure de jeu sur une tête de Dewaest encore, qui esseulé récupérait au deuxième poteau un coup franc de Bryan Henen.

Felice Mazzu avait placé sa nouvelle recrue roumaine Hagi sur le banc où se trouvait aussi Igor de Camargo côté malinois, qui montera au jeu à la 65e.

L’ancien mentor de Charleroi a eu le nez fin en faisant monter Dante Vanzeir à la 71e minute, douze minutes plus tard, il inscrivait le troisième but des Limbourgeois au prix d’un effort solitaire.

La rencontre s’est déroulée sur le fond de l’affaire du match truqué par Malines contre Waasland-Beveren à la fin de la saison 2017/2018. Le club malinois a conquis sur le terrain le droit de remonter en Jupiler Pro League ce que la CBAS, la Cour belge d’arbitrage pour le sport, a validé la semaine dernière estimant que l’Union belge n’avait pas infligé sa sanction de relégation dans les délais. Les Malinois sont cependant interdits de Coupe d’Europe et privés de Coupe de Belgique pour cette saison.

Le championnat de Belgique reprend ses droits vendredi, le 26 juillet, par un duel entre Genk et Courtrai.

Source: Belga