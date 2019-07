Nuit de l’athlétisme – Manque de fraîcheur pour Elise Vanderelst sur le 1.500m d’Heusden

Elise Vanderelst a manqué une tentative samedi à la Nuit de l’athlétisme d’Heusden, de réussir le minimum mondial sur 1.500m (4:06.50) en se classant 3e de la course avec un temps de 4:07.53, son 2e chrono cependant sur la distance. La vice-championne d’Europe U23 prendra une dizaine jours de repos avant de tenter à nouveau de se qualifierà la fin du mois d’août pour les Mondiaux de Doha « J’étais à Heusden pour atteindre le minimum mondial pour Doha, malheureusement, ce n’est pas passé », a indiqué Elise Vanderelst. « Je suis quand même contente car j’ai donné tout ce que j’avais. Mais je manquais certes un peu de fraîcheur. Je vais prendre une dizaine de jours de repos et me repréparer pour tenter à nouveau le minimum à la fin août. La course ici est partie vite mais j’ai joué la prudence, en sachant que je passais quand même dans les bases du minimum mondial. J’ai craqué un peu sur la fin, par manque de fraîcheur. Rendez-vous à la fin août ».

Source: Belga