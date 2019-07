Les Young Red Lions battent la France 3-1 et assurent leur maintien

Les Young Red Lions, l’équipe belge masculine des moins de 21 ans, ont battu la France 3-1 dans leur 1er match de la poule C pour le maintien à l’Euro juniors de hockey, samedi midi à Valence, en Espagne. Ce résultat assure non seulement le maintien de la Belgique dans la plus haute division mais également sa présence à la prochaine Coupe du monde juniors, avant même son deuxième et dernier match du groupe dimanche contre l’Autriche. Les buts belges ont été inscrits par William Ghislain (21e), Emile Esquelin (24e) et Loïc Sidler (40e). La France a sauvé l’honneur dans le dernier quart-temps via Eliot Curty (49e), avant que les esprits ne s’échauffent, avec trois cartes jaunes brandies en toute fin de partie et une carte rouge pour le gardien belge Simon Vandenbroucke.

Avec 6 unités, la Belgique mène le groupe C pour le maintien. La France et la Pologne, qui se rencontrent dimanche, suivent avec 3 points. L’Autriche, prochain adversaire des Belges, ferme la marche avec 0 point.

Les deux derniers de la poule descendent en division B, tandis que les six premières équipes du tournoi sont assurées de leur ticket pour les prochains Mondiaux juniors.

Plus tard dans la journée, les demi-finales opposeront d’une part l’Espagne à l’Allemagne et d’autre part les Pays-Bas à l’Angleterre.

La Belgique, vice-championne d’Europe il y a deux ans, déjà à Valence, avait été écartée du dernier carré en terminant 3e de son groupe A derrière l’Espagne et l’Angleterre.

Source: Belga