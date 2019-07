Le bilan des pluies de la mousson en Asie du Sud s’alourdit

Les pluies diluviennes de la mousson ont fait plus de 350 morts en Asie du Sud depuis début juillet. La plupart des victimes ont été piégées par des inondations et des glissements de terrain. L’Inde affiche le bilan le plus lourd avec 184 morts. Suivent le Népal (au moins 90 morts), le Pakistan (41) et le Bangladesh (37).

La situation semble cependant s’améliorer, même si plusieurs régions sont encore sous eau.

Des centaines de milliers de sinistrés ont été accueillis dans des camps.

source: Belga