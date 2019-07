Fête nationale – Le couple royal assiste au concert Prélude à la Fête nationale à Bozar

Le roi Philippe et la reine Mathilde, accompagnés de la princesse Astrid et du prince Lorenz, ont assisté samedi soir au concert classique Prélude à la Fête nationale au palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Le Belgian National Orchestra, placé sous la direction de Hugh Wolff, a interprété l’Ouverture d’Egmont de Ludwig van Beethoven et les Danses de Galánta de Zoltán Kodály, en la salle Henry Le Bœuf de Bozar.

Le pianiste américain Henry Kramer, lauréat du Concours Reine Elisabeth en 2016, était invité pour l’occasion. Il a interprété le 4e concerto pour piano et orchestre de Beethoven.

Source: Belga