Euro juniors d’athlétisme – Lucie Ferauge en bronze sur 200m, Angel Agwazie 5e sur 100m haies en Suède

Lucie Ferauge a décroché la médaille de bronze sur 200m aux championnats d’Europe juniors (U20) d’athlétisme samedi à Boras en Suède. L’athlète du CABW, 19 ans, a réussi un chrono de 23.63 (vent: -1,7m/s) pour prendre la troisième place d’une course remportée par la Britannique Amy Hunt (22.94). La Française Gemima Joseph (23.60) a soufflé sur le fil la médaille d’argent à l’athlète belge.

Lucie Ferauge avait remporté sa demi-finale en 23.68 samedi matin, réalisant le cinquième chrono des demi-finales. Elle possède un record personnel à 23.56 réussi le 18 mai à Gentbrugge. Vendredi, elle avait signé le troisième temps des séries (23.67).

C’est la première médaille belge de cette édition de l’Euro juniors.

Autre performance, la 5e place d’Angel Agwazie en finale du 100m haies avec un chrono de 13.59 (vent: +0,1m/s) dans une course remportée par la Suédoise Tilde Johansson en 13.16. La sprinteuse du club d’AVLO, 18 ans, avait réussi son record personnel sur les haies en séries 13.51 signant le troisième temps des qualifiées.

Sur 1.500m, Ruben Verheyden a pris la 11e place avec un chrono de 3:59.46. Le champion d’Europe juniors 2019 est le Portugais Nuno Pereira (3:55.85). L’athlète du club d’Alost (EA), 18 ans, possède un record personnel à 3:43.83 sur la distance réussi le 1er juin à Oordegem. Il avait couru en 3:49.91 pour se qualifier pour cette finale.

Au saut en hauteur, Zita Goossens a pris la 11e place aussi avec une barre franchie à 1m80 à son deuxième essai. Après avoir passé 1m70 et 1m75 du premier coup, la Gantoise (DEIN), 19 ans, a aussi échoué à 1m84 à trois reprises, soit son record personnel.

Sur 400m haies, Eline Claeys n’a pas franchi le cap des demi-finales. Sixième de sa série, l’athlète du club de l’ATLA, 19 ans, a pris la 13e place des demi-finalistes avec un chrono de 1:00.92 elle qui dispose d’un record personnel à 58.87. Les trois premiers de chacune des deux demi-finales et les deux meilleurs temps ensuite se qualifient pour la finale.

La soirée s’est clôturée par la 10e et dernière épreuve du décathlon, le 1.500m. Jaan Bal y a pris la 18e place pour finir 13e au classement général final avec 7.283 points. L’épreuve a été remportée par le Suisse Simon Ehammer (7.851 pts) devant le Néerlandais Mak Leon (7.700 pts) et le Norvégien Markus Rooth (7.692 pts).

Jaan Bal, 19 ans, avait commencé sa journée par un chrono de 14.75 au 110m haies, poursuivant par un lancer du disque à 25m99. L’athlète du ACBR avait réussi ensuite un excellent concours à la perche où il franchissait 5m00, c’est-à-dire le meilleur résultat à égalité avec le Russe Stepan Kekin et le Français Baptiste Thiery. Au javelot, Jaan Bal a lancé à 49m38 empochant 579 points, soit son meilleur lancer cette saison.

Jaan Bal a couru le 1.500m en 4:51.97, lui qui possède un record personnel sur la distance en 4:50.80.

Source: Belga