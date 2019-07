Alcool frelaté au Costa Rica : 19 morts

De l’alcool frelaté contenant du méthanol à forte dose a fait au moins 19 morts au Costa Rica depuis le début du mois de juin, ont annoncé samedi les autorités sanitaires. Sur 34 intoxications recensées, 14 hommes et 5 femmes âgés de 32 à 72 ans, pour la plupart des alcooliques et quelques indigents, avaient succombé vendredi soir depuis la première semaine de juin, selon le ministère de la santé.

Cet alcool frelaté est commercialisé sous une demi-douzaine de marques, dont un nombre inconnu de bouteilles est contaminé.

Le ministère de la Santé a lancé une alerte nationale pour que les consommateurs n’achètent ni ne boivent des produits des marques objets de la fraude, car il est impossible de distinguer à première vue le produit frelaté. Les symptômes de l’intoxication vont de la cécité partielle ou totale au coma, en passant par des nausées, la baisse de la tension artérielle ou des douleurs abdominales.

Selon le chef du service des urgences de l’hôpital Calderon Guardia à San José, Donald Corella, cité par le quotidien costaricien La Nacion, les alcools frelatés ingérés comportent entre 30 à 50% de méthanol.

Les patients intoxiqués « sont arrivés dans un état très grave, critique. Dans les cinq heures après avoir ingéré la boisson frelatée, le patient présente des symptômes et le processus mène rapidement au coma », a décrit le Dr Corella.

Une plainte contre X a été déposée par le ministère de la Santé et près de 30.000 bouteilles des six marques suspectes ont été saisies par la police.

source: Belga