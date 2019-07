Test : Dragon Quest Builders 2 – Le jeu de l’été sur Switch et PS4 ?

Durant l’automne 2016, entre les sorties de Mafia III et de Call of Duty Infinite Warfare, Dragon Quest Builders nous avait surpris et charmé. Deux ans et demi plus tard, la suite débarque sur PS4 et Nintendo Switch.

Comme pour la sortie du premier opus, l’effet de surprise de Dragon Quest Builders 2 est atténué par le fait que le jeu est déjà disponible au Japon depuis la fin de l’année dernière. Mais pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Naruto, le jeu est enfin disponible dans nos contrées. Le premier opus mélangeait habituellement les aspects construction et craft de Minecraft et l’univers enchanteur et les personnages de la saga Dragon Quest. Comme il n’y avait pas de raisons de changer une recette qui gagne, Dragon Quest Builders 2 repose sur le même principe.

Objectif : devenir un Maître Bâtisseur

Plus scénarisé et moins pixélisé qu’un Minecraft, Dragon Quest Builders 2 vous plonge dans la peau d’un naufragé qui échoue sur une mystérieuse île, aux côtés de Malroth, un énigmatique jeune homme amnésique. Ensemble, ils partiront à la découverte des îles avoisinantes pour trouver de nouveaux matériaux et rencontrer des nouveaux amis.

Comme dans le premier opus, vous y incarnez un jeune apprenti bâtisseur qui rêve de devenir « Maître bâtisseur ». Grâce à ce don pour la construction, vous allez devoir aider les habitants. Il faudra leur construire des maisons, des granges, des cuisines ou encore semer des champs. Au fil des missions, vous apprendrez des nouvelles compétences qui vous rapprocheront un peu plus du statut de maître bâtisseur. Vos outils vous permettront de récolter toutes sortes de ressources qui pourront ensuite être utilisées pour construire une multitude d’objets. Vous devrez aussi de temps en temps prendre les armes (de manière très simple) pour protéger les villageois et affronter les monstres qui rodent dans le monde et dont la présence est multipliée une fois la nuit tombée.

Entre un Minecraft scénarisé et Harvest Moon

Au-delà de la comparaison avec Minecraft, il y a aussi un petit côté « Harvest Moon » dans Dragon Quest Builders. Vous devrez par exemple planter des graines dans les champs et vous occupez des récoltes. Comme dans le premier opus, le résultat est varié et hyper addictif. À chaque fois, on se dit qu’on va effectuer une dernière petite tâche et finalement, il se retrouve pris dans le jeu pour une partie qui va durer des heures. En parlant d’heures de jeu justement, longue et captivante, la campagne scénarisée vous occupera plus d’une cinquantaine d’heures.

Mais quelles sont les nouveautés ? Graphiquement, Dragon Quest Builders 2 reste très proche de son prédécesseur avec des graphismes cartoons, mignons et colorés. Ce n’est pas de ce côté qu’il faut aller chercher des nouveautés. Même chose pour l’interface et le gameplay qui sont hérités du premier opus. A vrai dire, le principal changement réside dans l’intégration d’un mode multijoueur en ligne. Jusqu’à quatre amis peuvent collaborés pour créer un monde unique. Pour le reste, Dragon Quest Builders 2 est une version plus riche et améliorée du premier opus avec notamment bien plus d’objets, de recettes et de possibilités.

Un problème de taille sur Switch

Dragon Quest Builders 2 est disponible sur PS4 et Nintendo Switch. Comme sur le papier le concept du jeu se prête parfaitement au mode portable de la Switch, c’est cette version que nous avons testée. Malheureusement, il y a un problème de taille ! Le texte, dont on ne peut pas modifier la grandeur, est tellement minuscule sur l’écran portable de la Switch qu’il en devient illisible. Si bien que finalement, nous avons préféré y jouer sur la télé.

Notre verdict

Dragon Quest Builders 2 est le type de jeu parfait pour l’été, pour les petits comme pour les grands. Il laisse à la fois une grande liberté au joueur pour créer ce qu’il veut tout en le prenant par la main du début à la fin. Si finalement, les nouveautés sont peu nombreuses par rapport au premier épisode, le concept est toujours aussi efficace et addictif. Entre Minecraft et Harvest Moon, Dragon Quest Builders 2 est un jeu unique et original qui mérite vraiment d’être découvert.

Découvrez le trailer de lancement sur Switch :