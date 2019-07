La première femme bientôt sur la Lune

La conquête spatiale se féminise. Si pendant longtemps les femmes ont été derrière les hommes qui ont posé le pied sur la Lune, aucune d’entre elle n’a encore foulé le sol de notre satellite naturel. Or, la Nasa a annoncé que la prochaine mission devrait compter une femme à bord du vaisseau. Qui sera celle qui fera «un grand pas» pour les femmes?

La première femme dans l’espace fut la Soviétique Valentina Terechkova en 1963. Du côté de la Nasa, ce n’est qu’en 1983 que Sally Ride devient la première américaine envoyée en apesanteur. Si depuis de nombreuses femmes ont travaillé à la conquête de l’espace, pas une seule n’a posé le pied sur la Lune.

Seuls des hommes, 12 Américains, ont eu l’occasion de réaliser cette prouesse entre 1969 et 1972, lors de la mission Apollo. Pourtant, ces hommes ont toujours aluni grâce aux femmes et à leur travail remarquable. Trois d’entre elles ont particulièrement marqué l’histoire de la Nasa: Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson. Toutes trois étaient calculatrices et spécialistes des trajectoires. Leur histoire a été mise en lumière par le film «Les Figures de l’Ombre». Un titre on ne peut plus adéquat pour retracer le combat de ces scientifiques afro-américaines dans un monde dominé par les hommes, sur fond de ségrégation raciale.

Objectif 2024

Aujourd’hui, la Nasa compte de nombreuses astronautes et s’ancre dans une dynamique progressiste. Cette année, l’agence a annoncé que la prochaine mission lunaire en 2024 comptera une femme dans son équipage. «Il est probable que la prochaine personne sur la Lune sera une femme. Et la première personne sur Mars sera aussi probablement une femme», a prédit Jim Bridenstine, l’administrateur de l’agence spatiale dans une interview à la radio WNYC. «Nous avons hâte que la première femme soit sur la Lune», a conclu le chef de l’agence. La mission portera d’ailleurs le nom «Artemis», la sœur jumelle d’Apollon dans la mythologie grecque, mais aussi la déesse associée à la Lune.

12 candidates

Qui sera celle qui rejoindra Neil Amstrong dans les livres d’histoire? Douze astronautes de la Nasa sont aujourd’hui en lice. Si l’on ne sait pas encore qui sera l’élue, plusieurs experts affirment que ce ne sera pas une nouvelle recrue, mais plutôt une des quatre astronautes de la 21e promotion. Recrutées en 2013, elles représentent le mélange idéal entre jeunesse et expérience.

Quoi qu’il en soit, plus de 50 ans après l’homme, la femme pourrait donc enfin poser le pied sur la Lune. Une première historique qui sera, elle aussi, «un grand pas». Pour l’égalité des genres cette fois. (or)