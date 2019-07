Tensions dans le Golfe – Pétrolier « confisqué »: Washington dénonce la « surenchère de la violence » de l’Iran

Les Etats-Unis ont dénoncé vendredi la « surenchère de la violence » de l’Iran après que les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir « confisqué » un pétrolier britannique dans le détroit d’Ormuz. Le président américain Donald Trump a par ailleurs laissé entendre à des journalistes, depuis la Maison Blanche, que Téhéran pourrait avoir arraisonné un second navire.

« Il pourrait y en avoir un, il pourrait y en avoir deux », a-t-il déclaré, sans davantage de précision.

Selon la chaîne CNN, citant un responsable américain, l’Iran a arraisonné un second pétrolier britannique battant pavillon libérien, le MV Mesdar.

M. Trump a assuré que les Etats-Unis « échangeront » et « travailleront avec le Royaume-Uni » au sujet du pétrolier britannique.

« C’est la seconde fois en un peu plus d’une semaine seulement que le Royaume-Uni est pris pour cible par la surenchère de la violence du régime iranien », avait indiqué plus tôt Garett Marquis, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, dans un communiqué.

« Les Etats-Unis continueront à travailler avec leurs alliés et partenaires pour défendre leur sécurité et leurs intérêts face au comportement néfaste de l’Iran », avait-il insisté.

source: Belga