Roller bike parade à Bruxelles: Environ 1.200 personnes roulent pour le climat

La Roller bike parade de ce vendredi soir a été placée sous le slogan « Ride for climate ». Environ 1.200 personnes, selon les organisateurs, se sont mobilisées à partir de 19h00, sur la place Poelaert à Bruxelles. En moyenne, la fréquentation dans la capitale tourne autour de 800 à 1.200 participants. Ce sont les organisateurs qui ont choisi d’inviter le mouvement citoyen Rise for climate. « Nous sommes en plein dans la mobilité douce et, même si on n’est pas politisés, on voulait appuyer ce message de l’urgence climatique », a expliqué Jessica, coordinatrice de la roller bike parade.

Une banderole portant le message « Citizen mobilization – Rise for climate » a été placée place Poelaert, où des discours ont été tenus par des membres du mouvement entre 19h00 et 20h00, heure du départ de la parade. Ils ont notamment promu la marche du dimanche 22 septembre à Bruxelles, à l’occasion de la journée sans voiture et à la veille du sommet des Nations Unies sur le climat à New York. « On aimerait réunir un maximum de personnes en roller, à vélo, sur des trottinettes ou à pied », a précisé Larry, porte-parole du mouvement. Cette action s’inscrit dans le cadre de la « Week for future » qui s’étendra du 20 au 27 septembre.

La version instrumentale de la chanson de Stromae « Alors on danse » a également été diffusée. Gaëtano, le cofondateur de Rise for climate, et sa femme ont détourné les paroles du refrain en chantant « Alors on marche » et « Alors on roule ».

Une photo de groupe a encore été faite à hauteur du rond-point Louise, au milieu de la parade, qui prendra fin vers 23h00 place Poelaert.

