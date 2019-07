Première finale ATP pour Gille et Vliegen à Bastad

Sander Gille et Joran Vliegen se sont qualifiés pour la finale du tournoi ATP de Bastad, épreuve sur terre battue dotée de 524.340 euros, vendredi, en Suède. Le duo belge s’est joué de la paire tête de série N.1 formée par le Tchèque Roman Jebavy et le Néerlandais Matwe Middelkoop 4-6, 6-4, 10/5. La rencontre a duré 1 heure et 13 minutes. Gille, 28 ans, et Vliegen, 26 ans, disputeront la première finale d’un tournoi ATP de leur carrière. Ils ont remporté 13 titres ensemble sur le circuit Challenger, dont le dernier à Bratislava en juin. Gille a également décroché un titre aux côtés du Néerlandais Sander Arends.

Avec cette victoire, Vliegen va intégrer le top-50 mondial en double. Il est actuellement 58e à l’ATP. Gille pointe lui au 76e rang.

L’autre demi-finale oppose la paire argentine Federico Delbonis/Horacio Zeballos, troisième tête de série, au duo formé par l’Espagnol Pablo Carreno-Busta et le Portugais Joao Sousa.

Source: Belga