Les Belgian Cats têtes de série pour le tirage des qualifications pour l’Euro 2021

La Belgique fait partie des neuf pays qui seront têtes de série pour le tirage au sort des qualifications pour le championnat d’Europe de basket féminin 2021 prévu lundi (12h15) à Munich, Allemagne, a annoncé la FIBA Europe vendredi. Les Belgian Cats ont terminé 5es de l’Euro à Belgrade au début du mois. Ce sont 33 pays qui sont concernés par le tirage au sort des qualifications qui débuteront en novembre prochain. La France et l’Espagne sont directement qualifiés en tant que pays organisateurs.

La Belgique sera versée dans un l’un des neuf groupes (six de quatre pays et trois de trois). Le vainqueur de chacun des neuf groupes et les cinq meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour la phase finale (à 16 pays) du 17 au 27 juin 2021 à Lyon et Valence pour les phases de poule, et à Paris-Bercy pour les demi-finales et finale.

Trois fenêtres de qualifications sont prévues du 10 au 18 novembre prochain, du 8 au 16 novembre 2020 et du 31 janvier au 8 février 2021.

En février 2020, la Belgique disputera l’un des quatre groupes de qualifications pour les Jeux Olympiques de Tokyo l’an prochain. Le tirage au sort est prévu là pour la fin de l’année.

Les têtes de série:

Pot 1: Serbie, Grande-Bretagne, BELGIQUE, Suède, Hongrie, Russie, Italie, Slovénie, Lettonie

Pot 2: Monténégro, Biélorussie, Turquie, Tchèquie, Ukraine, Grèce, Bosnie-Herzégovine, Slovaquie, Croatie

Pot 3: Lituanie, Pologne, Israël, Roumanie, Allemagne, Pays-Bas, Portugal, Islande, Suisse

Pot 4: Estonie, Bulgarie, Finlande, Macédoine, Albanie, Danemark

Source: Belga