Le défenseur international camerounais Michael Ngadeu signe pour quatre ans à La Gantoise

Le défenseur central international camerounais Michael Ngadeu Ngadjui (24 sélections), 28 ans, qui arrive en droite ligne de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), a signé pour quatre ans à La Gantoise, a annoncé vendredi sur son site internet www.kaagent.be le club flandrien, qui anticipe ainsi le possible départ du Tunisien Dylan Bronn.

La Gantoise va verser 4,6 millions d’euros au Slavia Prague, où le joueur, qui peut également jouer comme médian défensif, a évolué ces trois dernières saisons. Ce qui fait de lui le plus cher Buffalo de l’histoire.

Ngadeu a porté 112 fois le maillot du Slavia en match officiel, et a inscrit neuf buts. Il a été champion de République tchèque en 2017 et 2019, et a gagné la Coupe en 2018 en 2019. Quart de finaliste de l’Europe League la saison dernière, il avait au passage sorti le Racing Genk en seizièmes.

Il avait auparavant joué en Allemagne, à Kirchhörder (2010-2011), au SV Sandhausen (2011-2012) et au FC Nuremberg (2012-2014), puis pour Botasani (2014-2016), en Roumanie. Il avait au départ débarqué en 2010 en Europe, avec l’intention de s’inscrire en polytechnique.

Il faisait partie de l’équipe championne d’Afrique d’Hugo Broos en 2017.

La Gantoise, qui disputera finalement le deuxième tour préliminaire de l’Europa League la semaine prochaine, avait déjà acquis les défenseurs Milad Mohammadi (Akhmat Grozny), Mikael Lustig (Celtic), Alessio Castro-Montes (Eupen) et Reuben Yem (Trencin), ainsi que le milieu de terrain Elisha Owusu (Olympique Lyon).

Source: Belga